Maltempo, due alpinisti spagnoli soccorsi in ipotermia sul Monte Rosa

Sono stati tratti in salvo due alpinisti spagnoli bloccati a causa del maltempo sul Monte Rosa a 4mila metri di quota.

Recuperati in stato di ipotermia dal Soccorso alpino valdostano in elicottero, sono stati portati all'ospedale Parini di Aosta. La richiesta di aiuto era arrivata alla centrale operativa giovedì in serata. I due non potevano percorrere la via di discesa nella zona delle Rocce della Scoperta (Colle del Lys) anche a causa dell'ipotermia che non permetteva loro di muoversi.