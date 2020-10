Maltempo Aosta, cade pianta: morto vigile del fuoco volontario

Un vigile del fuoco volontario di Arnad, in provincia di Aosta, è morto a causa del maltempo. Secondo quanto si è appreso una pianta gli è crollata addosso durante un intervento di soccorso nel paese della bassa Valle d'Aosta. In tutta la Regione, dove è in vigore l'allerta idrogeologica arancione, sono segnalate problematiche legate alle intense precipitazioni: sulla strada regionale della valle del Lys è crollato il ponte di Gaby.