Frana in Val Ferret, Courmayeur senza acqua: protestano i turisti

Courmayeur resta ancora senza acqua, a causa della caduta della frana in Val Ferret, avvenuta venerdì sera, che ha danneggiato l'acquedotto comunale.

I lavori procedono, ma oltre alle frazioni di Entrèves, La Palude e il Villair anche in altre zone del paese manca l'acqua. Numerosi i disagi, non solo per i residenti, ma anche per gli albergatori e i ristoratori e le proteste dei turisti . Il comune di Courmayeur ha fatto sapere che i lavori procedono in maniera celere, e, salvo imprevisti causati dal maltempo (nel pomeriggio sono previsti temporali), lunedì in giornata la situazione dovrebbe tornare a una graduale normalità.