Covid, Valle d'Aosta: calano terapie intensive, numeri da zona gialla

IPA

Scendono a sei i ricoveri per Covid in terapia intensiva all'ospedale Parini di Aosta e così la Valle d'Aosta passa dal timore della zona rossa a numeri da gialla. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, spiegando che "i numeri fluttuano giorno per giorno". Per allontanare il pericolo della zona rossa la Valle d'Aosta chiede al governo di applicare una "franchigia" di cinque posti letto rispetto alle soglie previste per le intensive.