Cervinia, frana anche in Valtournenche: cinquemila persone isolate per ore

Non solo Bardonecchia, anche Cervinia è stata colpita da una frana nelle ultime ore. Una colata di fango, infatti, si è abbattuta caduta sulla strada regionale della Valtournenche, nei pressi della frazione Singlin, in Valle d'Aosta. Cinquemila le persone rimaste isolate per ore, prima dell'intervento di vigili del fuoco, carabinieri, corpo forestale e uomini della Protezione civile, che oltre a ripristinare la viabilità hanno verificato ed escluso la presenza di persone coinvolte.

"Morning News" ha mostrato le immagini del solco scavato dalla frana che ha percorso un lungo tratto, un centinaio di metri, della strada regionale 46. La colata di fango e detriti, fortunatamente, si è fermata poco prima di raggiungere le abitazioni presenti a poche decine di metri dal punto in cui si snoda la strada regionale.