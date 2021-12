Aosta, focolaio fra suore vaccinate all'istituto San Giovanni Bosco: 200 bambini in Dad

La direttrice ha spiegato che al manifestarsi dei primi sintomi si sono auto isolate. "In ogni caso solo due o tre di noi hanno avuto contatti con i bambini per l'attività della scuola".

Massima allerta - Per quanto riguarda i bambini dell'Istituto sono stati prontamente tutelati e "per oggi sono in Dad, nessuno è in quarantena". Da subito "abbiamo messo in atto la prudenza, la predichiamo, non avrebbe avuto senso non farlo. Adesso stiamo molto attente anche fra di noi e ci sosteniamo, bisogna essere vigili, altrimenti rischiamo un altro dolore, la depressione. Continueremo a fare le cose con semplicità e prudenza".