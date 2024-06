Aosta, donna sottrae il figlio durante un incontro protetto: ricercata

"Ieri era stata organizzata una visita protetta con la madre e un educatore. Siamo andati all'appuntamento alle 11.30 di mattina, nel centro di Aosta, dove lei vive, e lo abbiamo portato", racconta la zia, cognata della donna. Il tutto sarebbe dovuto durare circa tre ore. "Siamo tornati sul posto alle 14.30, ma la madre non è mai arrivata. Durante l'incontro - spiega - l'educatore è andato via, è tornato al termine ma loro ormai non c'erano più".