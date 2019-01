Aosta, a Pont-Saint-Martin Tari ridotta ai commercianti che donano il cibo ai poveri

La modifica al regolamento - Il Consiglio Comunale ha approvato la modifica al regolamento della Tari e recepito la norma nazionale che prevede per le "utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari", e che a titolo gratuito "cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale l'applicazione di un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione".



I requisiti richiesti per lo "sconto" sulla Tari - Le attività commerciali, dunque, possono scegliere di effettuare le donazioni ad associazioni senza scopo di lucro nel Comune o a enti regionali. Per poter accedere al beneficio il commerciante nell'arco di un anno dovrà cedere, in almeno due occasioni alle associazioni, un quantitativo superiore a 50 kg e presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo una semplice richiesta, con allegata la documentazione comprovante il quantitativo delle cessioni effettuate e da un'attestazione, rilasciata dagli enti donatari, in cui sono indicati i quantitativi ricevuti.



Il Comune: "Burocrazia ridotta per permettere l'accesso" - Successivamente l'ente procederà alla riduzione della Tari - che può arrivare fino al 20% - o al rimborso direttamente con accredito sul conto corrente del donante. "I limiti sono volutamente ridotti e la parte burocratica particolarmente snella – spiega in una nota l'Amministrazione comunale – per permettere l'accesso a questo riconoscimento a tutte le attività interessate anche quelle di ridotte dimensioni e pertanto meno strutturate".