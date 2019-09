Allerta ghiacciaio, sindaco Courmayeur: no pericolo per popolazione

"Non c'è alcun ghiacciaio che può cadere su Courmayeur, non sta cadendo il Monte Bianco, non c'è alcun pericolo per la popolazione". Lo ha ribadito il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, incontrando nella sala del municipio gli abitanti e gli esercenti della Val Ferret, dopo l'allarme per la caduta del ghiacciaio Planpincieux. "Purtroppo - ha ammesso il primo cittadino - al momento non c'è la possibilità di definire quando finirà l'allerta".