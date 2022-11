Valle Cervo (Biella), precipita un elicottero: pilota è grave

A Valle Cervo (Biella) un elicottero è precipitato per cause ancora da accertare.

Il pilota, un valdostano, è stato ricoverato in gravi condizioni. Il velivolo era impegnato nel trasporto di materiale edile ed è finito nella boscaglia in località Montesinaro, nel Comune di Piedicavallo, vicino al cimitero. Immediatamente allertati i soccorsi che sono giunti coi vigili del fuoco e sono riusciti a recuperare il pilota, unica persona a bordo. L'uomo, di circa 40 anni, è stato portato in codice rosso al Cto di Torino.