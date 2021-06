Valentina Petrillo, la prima atleta transgender a gareggiare tra le donne: "Mi accusano di non essere un buon padre"

Valentina Petrillo è la prima atleta transgender a gareggiare tra le donne. A "Zona Bianca" ha raccontato come sia riuscita a conquistare la possibilità di partecipare agli Europei paralimpici d'Atletica in Polonia: "Preferisco essere una donna più lenta, ma felice, che un uomo più veloce ma triste - ha spiegato - io amo correre e lo potrò fare nella categoria che sento più mia, quella femminile".

Petrillo, che è ipovedente, ora punta anche alle Paralimpiadi di Tokyo. La svolta per lei è arrivata nel 2015 quando il Comitato Olimpico Internazionale ha stabilito che abbassando i livelli di testosterone un uomo può partecipare a una competizione femminile: "Ne ho risentito tantissimo - ha ammesso - prima avevo bisogno di meno tempo di recupero, la mia prestazione sui 400 metri è quasi undici secondi più lenta rispetto a prima". E a chi sostiene che con il Ddl Zan possano nascere ingiustizie in campo sportivo risponde: "Non è assolutamente vero che un uomo possa svegliarsi la mattina e gareggiare con le anni".

Negli ultimi anni, Valentina, è stata vittima di discriminazioni: "Mi accusano di non essere un buon padre perché ora sono una donna - racconta - ma il Ddl Zan non è una legge bavaglio, una società più libera è una società più felice".