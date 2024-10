Valencia, sfida l'alluvione e consegna il midollo osseo per un trapianto: la testimonianza del volontario italiano

Da sottolineare che la coppia spagnola ha peraltro allungato la strada, rischiando direttamente. Stanco e provato, Massimiliano è così riuscito, anche se con qualche ora di ritardo, a consegnare il suo prezioso carico. Ora però si trova bloccato in albergo a Valencia, dove la situazione è nel frattempo peggiorata. "Al momento - dice raggiunto al telefono dalla sua organizzazione - non è ancora possibile raggiungere l'aeroporto con nessun mezzo. Le linee metro sono ancora chiuse e i treni non si muovono da e per l'aeroporto. Siamo tutti bloccati in città". Nel frattempo nella sede fiorentina dell'organizzazione, notaa livello mondiale, è febbrile il lavoro della sala operativa per aiutare Massimiliano e gli altri volontari che si stanno muovendo in queste ore da e per la Spagna. "Un grande grazie va, oltre che a Massimiliano, alla nostra sala operativa sempre in allerta e pronta supportare i nostri volontari", commenta Massimo Pieraccini direttore e fondatore del Nucleo operativo di Protezione civile. "Grazie anche a Juanma e Maria Jesus che con grande generosità si sono messi a disposizione con la loro auto. Una parte buona di umanità ancora esiste, una parte buona, generosa solidale che non esita a dare aiuto in caso di necessità a uno sconosciuto".