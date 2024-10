Maltempo in Spagna, 62 morti e molti dispersi | A Valencia in 8 ore la pioggia di un anno, strade come fiumi: soccorritori sui gommoni

Le autorità spagnole affermano che in otto ore a Valencia è caduta la pioggia che cade in un anno. Come scrive El Pais, l'Agenzia meteorologica statale aveva alzato martedì alle 8 il livello di allerta da arancione a rosso per la costa meridionale di Valencia. Si stimava che le piogge avrebbero potuto essere dai 150 ai 180 litri per metro quadrato, ma alla fine ne sarebbero stati rilevati più di 445, secondo i dati provvisori.