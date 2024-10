Maltempo nel sud della Francia, alluvione a Saint-Tropez: città allagata

Un'alluvione ha colpito il famoso porto di Saint-Tropez in Costa Azzurra, frequentato dalle celebrità, a causa di un nuovo "episodio mediterraneo" che ha colpito il sud della Francia. L'acqua ha lambito le vetrine dei negozi attorno al porto, compreso il famoso caffè Sénéquier, e diversi ristoranti che si sono dati da fare con gli spazzoloni per evitare che i loro locali finissero sott'acqua. La polizia municipale ha vietato il passaggio in alcuni punti del centro cittadino.