"La dipendenza che un bambino di sette-otto anni ha dai cellulari è pericolosa. Torniamo ai vecchi diari". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all'assemblea dei giovani industriali a Capri. Poi ha lanciato un appello ai genitori: "Non mettete in mano ai vostri figli un cellulare per farli addormentare. Raccontate loro una bella favola".