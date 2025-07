Valchiavenna, ritrovato morto il turista inglese scomparso

È stato ritrovato il corpo di Matthew Hall, 33 anni, inglese, arrivato a Chiavenna (Sondrio) in vacanza il 6 luglio e di cui non si avevano notizie da diversi giorni. Era salito a Pianazzola da Chiavenna, poi fino a Daloo, da dove aveva scattato un selfie inviato agli amici, ma subito dopo era svanito nel nulla. "Ho perso il sentiero", aveva comunicato all'amico via sms. Complice il luogo particolarmente impervio in cui si trovava, il 33enne è precipitato finendo a circa 200 metri sotto la croce di Daloo.