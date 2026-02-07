Valtellina, valanga travolge tre scialpinisti: un morto e un disperso

Intorno alle ore 12 di sabato 7 febbraio una valanga si è staccata sull'alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina e ha travolto tre scialpinisti. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe morta, un'altra risulterebbe dispersa e una terza sarebbe riuscita a mettersi in salvo da sola, uscendo dalla neve. Sul posto stanno operando i tecnici del soccorso alpino e i militari della guardia di finanza e l'area è sorvolata dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Ore di apprensione anche a Bellamonte, in Trentino, dove una slavina ha travolto quattro persone.