Valtellina, valanga travolge tre scialpinisti: due morti

Intorno alle ore 12 di sabato 7 febbraio una valanga si è staccata sull'alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina e ha travolto tre scialpinisti. Uno di questi si è messo in salvo da solo riuscendo a liberarsi dalla coltre di neve che lo aveva travolto. Inizialmente era stato registrato un morto poiché il terzo scialpinista risultava disperso. Qualche ora dopo, però, il corpo dello sportivo è stato ritrovato senza vita. Le vittime della valanga che ha colpito la Valtellina sono quindi due. Ore di apprensione anche a Bellamonte, in Trentino, dove una slavina ha travolto quattro persone.