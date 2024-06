Due alpinisti sono stati trovati morti dal Soccorso alpino in Val d'Aosta, sulla parete dello Zerbion (2720 metri), una montagna tra la Valtournenche e la Val d'Ayas. Le vittime sono lo sciatore della squadra italiana di Coppa del mondo sci di velocità Jean Daniel Pession (28 anni) e la fidanzata 27enne Elisa Arlian. In seguito al mancato rientro dei due, entrambi residenti in Val d'Aosta, l'elisoccorso era intervenuto con tre mezzi per cercarli. Gli alpinisti erano impegnati in una scalata sulla cresta che divide le pareti est e nord del monte. Il medico arrivato ha solo potuto constatare il decesso.