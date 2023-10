Vajont, Mattarella: "Un tormento che 60 anni dopo interroga le coscienze"

"La Repubblica non ha dimenticato"

Mattarella rende poi omaggio al generale Giampaolo Agosto. "Allora giovane ufficiale - racconta -, intervenuto con gli uomini al suo comando, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, ha ricordato, in queste settimane, che i suoi soldati, di fronte a tanto orrore, avevano gli occhi fissi nel vuoto. Vogliamo sforzarci oggi di immaginare di specchiarci anzitutto negli occhi di coloro che non ci sono più; che, quando giunsero gli Alpini, non c'erano più. Negli occhi dei soccorritori. Negli sguardi severi dei sopravvissuti. Negli occhi di chi oggi è qui, depositario di questi territori. Per poter dire che la Repubblica non ha dimenticato".