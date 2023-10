Disastro del Vajont, 60 anni fa una delle più grandi tragedie italiane: oltre 1.910 vittime

Fotogallery - Fridays for Future, sciopero per il clima in 35 città italiane: Greta Thunberg in piazza a Stoccolma

Sono in molti infatti, a descrivere il disastro del Vajont come una "tragedia annunciata" . A pochi giorni dall'evento, la magistratura aprì un'indagine, vennero nominate commissioni d’inchiesta per stabilire se si fosse trattato di un disastro naturale o di un errore umano. Tra i capi d'accusa, cooperazione in disastro colposo (sia di frana che di inondazione), omicidio e lesioni colpose plurimi. Vennero indagati alcuni dirigenti e consulenti della SADE e alcuni funzionari del Ministero dei lavori pubblici. Tutte le relazioni tecniche del caso dimostrarono che la catastrofe del Vajont era prevedibile.

Dopo un processo durato dal 1968 al 1972 vennero condannati Alberico Biadene, un dirigente della Sade, e Francesco Sensidoni, ispettore del Genio civile. Soltanto Biadene finirà in prigione, per un anno e 6 mesi. La Sade fu nel frattempo inglobata da Enel e Montedison, condannate a risarcire i danni nel 1997. Nel 2000 lo Stato italiano dividerà le spese di risarcimento con le due compagnie.

Lo speciale su Focus

A 60 anni dal disastro, lo speciale "Vajont, 9 Ottobre 1963 - la Montagna, la Diga, gli Uomini" che Focus propone lunedì 9 ottobre, in prima serata, indaga sulla tragedia esplorandone i fatti, le cause, l'impatto, gli errori, il dolore, lo scandalo, le ferite nel territorio e nei superstiti, la diga ieri e oggi, l'impegno della scienza applicata perché tali tragedia non possano ripetersi. Il programma, a cura del divulgatore scientifico Luigi Bignami, con la regia di Gianluca Gulluni e Manuele Mandolesi, cerca sul territorio le cause del disastro: e, per la prima volta, mostra in tv l'interno della diga e delle gallerie di servizio che servivano alla manutenzione e al controllo dell'invaso. Nello speciale, tracciato con foto dell'epoca, immagini d'archivio e riprese delle stesse zone oggi, propone le voci di alcuni testimoni diretti della tragedia; un ricordo dell'accaduto di Mauro Corona, gli interventi di ingegneri e geologi (Piero Gianolla, Università di Ferrara; Giovanni Crosta, Università Milano Bicocca; Emiliano Oddone, Dolomiti Project), e visite, fra i luoghi, al Cimitero Monumentale delle Vittime del Vajont, dove riposano 1.464 vittime (le salme mancanti non sono mai state rinvenute). La storia "della catastrofe del Vajont iniziata circa 23 anni prima, termina con quattro minuti di apocalisse", spiega Bignami. Tra le mete di Bignami anche il Museo Longarone Vajont Attimi di storia: "Siamo qui per fare rumore - spiega la coordinatrice Sonia Bortoluzzi - per non cadere nell'oblio".