Vaiolo delle scimmie, il Direttore Generale dell'Istituto Spallanzani: "Non allarmante, ma merita attenzione"

"Si tratta di un lontano parente del vecchio vaiolo, un fenomeno affatto allarmante, ma che merita doverosamente attenzione". Con queste parole il Direttore Generale dell'Istituto Spallanzani di Roma,

Francesco Vaia

vaiolo delle scimmie

"Quarta Repubblica"

, prova a fare luce sul, che lunedì 23 maggio ha fatto registrare il primo caso in Toscana dopo i tre individuati nel Lazio. "Le tre persone ricoverate nella nostra struttura, più il paziente di Arezzo, hanno una sintomatologia abbastanza lieve - chiarisce nell'intervista proposta a, confermando che non si tratterebbe di un quadro allarmante.

Vaia ha quindi spiegato che il contagio avviene per

"contatto stretto diretto"

c'è una crescita dei casi, ma è contenuta

, ma sulle possibili mutazioni del virus è ancora troppo presto per dare delle risposte: "In linea astratta tutto è possibile, però non parliamo di cose che non conosciamo. Intanto isoliamolo, studiamolo e poi capiremo". E infine: "In alcuni paesi d'Europa. E credo che continuerà a essere così".