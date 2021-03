Vaccino obbligatorio agli operatori sanitari, Galli: "Chi non accetta obblighi etici cambi mestiere"

"Trovo che chi fa un certo mestiere ha l’obbligo etico di tutelare i propri pazienti, siccome non è obbligato a fare quel mestiere o accetta gli obblighi etici o cambia mestiere". Queste le parole di Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano in collegamento a "Mattino Cinque" sull’ipotesi di vaccino obbligatorio agli operatori sanitari.

"La possibilità di contagio se si è vaccinati è estremamente inferiore rispetto a quella di una persona che non è vaccinata. In questo modo si garantisce il massimo possibile di quello che può essere fatto in questo momento perché in questo modo medici e infermieri non portano un’infezione in corsia o in un ambulatorio", ha dichiarato ancora Galli che ha poi concluso: "Chi è vaccinato, anche se viene infettato, mette il virus in una condizione di avere più difficoltà a replicare".