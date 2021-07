"Io mi vaccino. Non credo che mi farò la foto e non credo che questo sia il modo corretto di fare la campagna vaccinale". A parlare è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che, a "Morning News" su Canale 5, annuncia che si vaccinerà e aggiunge: "I politici danno il buon esempio non mettendo le foto ma risolvendo il problemi. Servono informazioni chiare". "Se si mette il Green pass per i comuni mortali - considera - non vedo perchè non farlo per entrare al ristorante di Montecitorio".

"Se il Green pass funziona, se è la via per non contagiarsi, allora perchè non aprire palestre e discoteche? Mi sembra - continua Meloni - che si faccia la scelta più facile: si devastano interi settori. Il Green pass farà male al nostro turismo. Non esiste all'estero e appena ne abbiamo parlato - conclude - abbiamo distrutto la stagione turistica".