"La vaccinazione è davvero importante. Tutta la comunità scientifica è concorde nel dire che è utile e sicura anche per i ragazzi". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo in collegamento a "Morning News", su Canale 5. "Dobbiamo riarprire le scuole, è un imperativo categorico, la scuola in presenza, lo dice anche il comitato nazionale per la Bioetica, fa bene allo sviluppo sociale e personale dei bambini. In questo modo - spiega il generale - si limita la circolazione del virus e si bloccano le varianti. Non dimentichiamo che ci sono persone iperfragili che non possono vaccinarsi, alcuni di questi sono bambini che vanno a scuola, quindi più la comunità si vaccina più noi preserviamo le persone che sono deboli e vulnerabili".

Sull'obiettivo di vaccinare gli adolescenti prima della riapertura delle scuole Figliuolo risponde: "Ci saranno ingressi dedicati e hub senza prenotazione. Confido nel ruolo dei medici di medicina generale, dei pediatri e delle farmacia di prossimità. Il ruolo più importnate - conclude Figliuolo - è quello dei genitori, dei tutori, degli affidatari: devono portare i minori a vaccinarsi".

Infine sul Green pass: "Ad oggi ne sono stati scaricati più di 33 milioni. Si scarica dal sito del governo tramite lo spid oppure dall'app IO, o Immuni. Sulla base dell'ultimo decreto approvato - annuncia Figliuolo - presto avremo dei tamponi a prezzi calmierati. Ci stiamo lavorando e credo che, nel giro di una decina di giorni o anche meno, riusciremo a trovare un prezzo molto conveniente", conclude.