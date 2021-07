Covid, Figliuolo: "Per scuola in presenza genitori vaccinino i figli"

tgcom24

"Per il benessere del bambino è importante la scuola in presenza. Per far ciò bisogna portare a vaccinare gli insegnanti, il personale docente e non, ma anche i genitori devono portare i propri figli dai 12 anni in su a vaccinarsi". È l'appello lanciato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, che ha aggiunto: "E' importante perché così blocchiamo la pandemia".