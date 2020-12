Vaccino, la protesta degli specializzandi: vogliamo un compenso, no ai crediti formativi

Gli iscritti al primo e secondo anno delle scuole di specializzazione, coinvolti nella campagna vaccinale anti Covid, riceveranno 4 crediti formativi. Lo ha previsto il ministro dell'Università. Ma gli specializzandi non ci stanno e chiedono un compenso. "La somministrazione del vaccino non ha niente a che vedere con la formazione", spiegano. Per questo varie associazione di categoria spingono affinché l'adesione sia almeno su base volontaria.

"quando si parla di specializzandi si parla di medici. Questa attività è compatibile solo per alcuni aspiranti specialisti, certo non per un cardiologo o un chirurgo", spiega Chiara Quisisana a La Stampa. Diverso il trattamento per i circa 3mila medici per i quali è previsto un compenso economico.