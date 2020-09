Vaccino influenza, Federfarma: "In ogni farmacia disponibili 12 dosi"

Per la popolazione attiva che non fa parte delle fasce protette e non ha diritto al vaccino gratuito contro l'influenza, ci sono a disposizione 12 dosi per ogni singola farmacia italiana. Lo sostiene Federfarma, che ha diviso il numero di 250mila dosi indicato dalla conferenza Stato regioni per le 19.330 farmacie sul territorio. "I cittadini stanno facendo pressioni per averlo, nelle farmacie c'è un boom di prenotazioni", scrive Federfarma.