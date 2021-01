Vaccino, Galli a Tgcom24: "Immunità precoce, ma protezione dopo richiamo"

"La risposta immunitaria indotta dal vaccino attualmente in fase di somministrazione è precoce, ma per parlare di protezione dal Covid è meglio attendere l'assunzione della seconda dose". E' quanto assicura a Tgcom24 Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive di UniMi, primario all'ospedale Sacco di Milano: "Mi riferisco al vaccino di Pfizer, efficace al 95%. Ciò non toglie qualche caso isolato di possibile malattia anche nei vaccinati".