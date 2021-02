Vaccino anti-Covid, un sito calcola quando sarà il vostro turno

Codogno, un anno dopo: inaugurato il memoriale per le vittime del Covid Ansa 1 di 21 Ansa 2 di 21 Ansa 3 di 21 Ansa 4 di 21 Ansa 5 di 21 Ansa 6 di 21 Ansa 7 di 21 Ansa 8 di 21 Ansa 9 di 21 Ansa 10 di 21 Ansa 11 di 21 Ansa 12 di 21 Ansa 13 di 21 Ansa 14 di 21 Ansa 15 di 21 Ansa 16 di 21 Ansa 17 di 21 Ansa 18 di 21 Ansa 19 di 21 Ansa 20 di 21 Ansa 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci "Resilienza, l'abbiamo conosciuta bene. Comunità, siamo stati una famiglia. Ripartenza, abbiamo davanti un anno dove fortunatamente la scienza medica ci ha dato quest'arma che è il vaccino. Sappiamo che la strada è quella e che solo con la vaccinazione di massa possiamo riprenderci la nostra vita e guardare al futuro". Sono le parole pronunciate dal sindaco di Codogno, Francesco Passerini, durante il suo intervento alla cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato alle vittime del Covid-19 e alla resilienza dei cittadini del comune della bassa lodigiana dove tutto è cominciato.

Quando sarà il mio turno per il vaccino? E' la domanda che molti cittadini italiani si stanno ponendo in questi giorni. Le Regioni si apprestano infatti a entrare nel vivo della campagna vaccinale per gli over 80, ma ancora non è chiaro quando sarà il turno delle fasce più giovani. La startup polacca Omni Calculator ha così pensato di creare un calcolatore per quantificare l'attesa ipotetica e lo ha reso disponibile a questo link.