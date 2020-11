Vaccino anti-Covid, Magrini (Aifa): "Obbligo solo in casi estremi" 

Ansa

"L'obbligatorietà è un meccanismo delicato che va riservato solo in casi estremi come al personale sanitario e al personale delle Rsa". Lo ha affermato il direttore dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, in riferimento al vaccino anti-Covid. "Occorre stimolare la responsabilità e la fiducia individuale fornendo informazioni adeguate", ha aggiunto.