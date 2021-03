Vaccini, Zaia: "Test Treviso, funziona l'accesso diretto per classi d'età"

"Il modello che vediamo sperimentato oggi funziona, sarà replicato per qualsiasi anno di nascita e integrato da un portale per le prenotazioni che presenteremo a breve". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, visitando il padiglione della Fiera di Godega Sant'Urbano (Treviso) in cui l'azienda sanitaria Ulss 2 di Treviso ha avviato la vaccinazione senza prenotazione per i nati nel 1936.