Vaccini, Toti: "Non escludo che venga allargato l'obbligo ad altri lavori"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti non esclude "l'allargamento dell'obbligo vaccinale" e a "Mattino Cinque" spiega: "Sui tamponi per il lavoro il governo dovrà fare un'ulteriore riflessione. Ho sentito parecchi ministri e non escludo che venga allargato l'obbligo vaccinale per alcuni lavori: io lo auspico". Poi aggiunge: "I contagiati sono cresciuti tantissimo ma dobbiamo tenere conto che il numero di tamponi non è paragonabile alle precedenti ondate".