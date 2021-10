Vaccini, Speranza: "Terza dose assicurata a tutti, invito over 60 a farla"

"Non abbiamo alcun problema di scorte, le dosi ci sono e siamo in grado di assicurare la terza a tutti". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, secondo cui il "booster" è "fondamentale per proteggere ancora meglio i nostri concittadini". Il ministro ha invitato quindi tutti gli over 60 per i quali siano passati almeno 6 mesi dal completamento del ciclo a fare la terza dose.