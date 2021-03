Vaccini, Speranza: oltre 230mila dosi somministrate nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore "si sono somministrate oltre 230mila dosi di vaccini". Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza all'incontro con il ministro del Lavoro Andrea Orlando e con le parti sociali, spiegando: "Il dato è in crescita. Bisogna accelerare per completare la vaccinazione di over 80 e soggetti più fragili. Lavoriamo poi al coinvolgimento delle strutture produttive in grado di garantire i necessari standard di sicurezza".