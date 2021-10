Vaccini, Rezza: per terza dose a personale sanitario non ci sarà obbligo

Ansa

"La terza dose per il personale sanitario è prevista una volta completata la ri-vaccinazione di over-80 e residenti nelle Rsa, ma non sarà un obbligo. Potrebbe cominciare presto". Lo ha reso noto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, precisando comunque che "è bene che il personale sanitario sia molto coperto anche per proteggere i pazienti".