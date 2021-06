Vaccini, Rasi: "Il mix non è pericoloso e aumenta l'efficacia"

Ansa

Secondo il farmacologo Guido Rasi, ex direttore Ema e attuale consulente del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, cambiare vaccino anti-Covid per il richiamo non sarebbe pericoloso ma, anzi "probabilmente vantaggioso". "E' verosimile che il sistema immunitario risponda meglio a stimoli più ampi, diversificati - spiega -. Gli studi che giustificano il mix vaccinale sono pochi ma robusti".