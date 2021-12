Vaccini per gli under 12, attesa per la decisione dell'Aifa

Afp

C'è attesa per la decisione per l'Aifa, l'Agenzia del farmaco, per il via libera dei vaccini per gli under 12. Con l'ok, le prime somministrazioni partiranno dal 23 dicembre. Intanto aumentano i Paesi nel mondo che adottano misure più restrittive per contrastare la variante Omicron del coronavirus: il Giappone ha bloccato le prenotazioni dei voli in entrata.