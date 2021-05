Vaccini, Palù: al massimo lunedì Aifa darà il parere sui 12-15enni

Ansa

"Credo che al massimo lunedì l'Aifa si esprimerà con i suoi organi dopo l'ok dell'Ema" sul vaccino ai 12-15enni. Così il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, ha risposto a una domanda sull'inoculazione agli adolescenti. "In questo caso non c'è un'indicazione per l'età perché è già racchiusa nella raccomandazione dell'Ema. L'Aifa normalmente dopo la discussione dà il via libera. E' una questione di ore o di giorni".