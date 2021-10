Vaccini, Palù (Aifa): "Subito terza dose agli over 60"

Ansa

"E' giusto considerare la somministrazione della terza dose di richiamo anche per le fasce di popolazione attualmente non indicate come prioritarie per età". Lo dice a Il Corriere della Sera, Giorgio Palù, presidente dell'Aifa. "Dopo gli immunodepressi, ospiti delle Rsa, over 80 e operatori sanitari - spiega - abbiamo individuato gli over 60 come persone che dovrebbero ricevere il booster almeno sei mesi dopo le prime due dosi".