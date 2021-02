Vaccini, Palù (Aifa): "Produciamo più dosi anche in Italia"

"L'Italia produce da tempo vaccini in conto terzi e ha una grande potenzialità di impianti". Lo dice il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, in un'intervista a La Stampa. "L'industria potrebbe fare la sua parte per fronteggiare l'emergenza - spiega ancora - intervenendo in varie fasi della produzione dei vaccini autorizzati, come i processi di diluizione, filtrazione, concentrazione, liofilizzazione e infialamento".