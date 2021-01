Vaccino, Galli: "Sbagliato somministrarlo ora a chi ha già avuto Covid"

Per Massimo Galli in questa fase è sbagliato vaccinare coloro che sono già stati infettati dal coronavirus. "I dati che abbiamo ci dicono che un'immunita per un tempo significativo dopo l'infezione c'è e dura", spiega l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, in collegamento con "Mattino Cinque".

Per il professore non siamo nelle condizioni di potercelo permettere, considerando inoltre che sono rarissimi i casi di recidiva e ancor più rari quelli che avvengono in forma grave. "In un momento di emergenza, serve una scelta di coraggio, non di comodo", afferma Galli citando poi qualche numero: "In Italia - spiega il medico - almeno 2 milioni di persone sanno di aver avuto il Covid, se li vacciniamo vuol dire 4 milioni di dosi da utilizzare solo per loro. Possiamo permettercelo?".