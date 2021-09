Vaccini, Locatelli: "Non scontato che giovani facciano terza dose"

Ansa

Secondo il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli i giovani potrebbero non dover fare la terza dose di vaccino anti Covid. "Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose - ha affermato. Abbiamo una situazione mondiale globale per cui è importante riuscire a dare copertura per quei Paesi a basso e medio reddito".