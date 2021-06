Vaccini, Locatelli: ci sono presupposti per campagna in età pediatrica

"Ci sono tutti i presupposti per condurre una campagna di vaccinazione anche in età pediatrica". Lo ha affermato il coordinatore del Cts Franco Locatelli, precisando che "in pediatria la vaccinazione con l'unico vaccino approvato, Pfizer, ha il chiaro obiettivo di ridurre la circolazione virale, di proteggere i soggetti in età pediatrica, perché qualcuno potrebbe avere complicanze gravi, e di proteggere chi vive a contatto con bambini".