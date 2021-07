Vaccini, Le Foche: "Terza dose sempre più probabile per i fragili"

IPA

Secondo Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, una terza dose di vaccino è sempre più probabile "per le persone che assumono farmaci immunosoppressivi, per i trapiantati e per persone con patologie particolari in cui la risposta al vaccino puo' essere ridotta". "Il vaccino - ha detto in un'intervista - non solo mette al riparo il singolo dalla malattia grave, ma riduce la circolazione del virus nella popolazione".