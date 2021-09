Il 70,14% della popolazione over 12 in Italia ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid . Lo segnala l'ultimo aggiornamento del report nazionale vaccini, secondo cui il totale dei nostri connazionali immunizzati ammonta a 37.882.252. Il dato complessivo delle somministrazioni tocca quota 77.840.987.

L'andamento della campagna vaccinale in Unione europea I dati sono in linea con quelli europei. Martedì il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che è stato raggiunto il target del 70% degli adulti europei vaccinati contro il Covid-19.

"E' un risultato collettivo dell'Ue e dei suoi Stati membri che dimostra ciò che è possibile quando collaboriamo in modo solidale e coordinato", ha detto. Von der Leyer ha poi sottolineato che "gli sforzi per aumentare ancora le vaccinazioni in tutta l'Unione proseguiranno senza sosta". Ora, ha aggiunto, "dobbiamo sostenere la vaccinazione nel resto del mondo con i nostri partner".