Vaccini, Giorgetti nomina Tria consulente per la produzione nazionale

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha nominato l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria consulente economico sul dossier vaccini per la produzione industriale nazionale e i rapporti con l'Ue. Giorgetti ha inoltre liberato "immediatamente 200 milioni" per interventi di ricerca e riconversione industriale per la produzione dei vaccini. Tali fondi si affiancano alle altre risorse previste per il Polo per la vaccinologia.