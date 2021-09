Al 22 settembre risultano consegnate 93,5 milioni di dosi di vaccini, il 75% della popolazione (44,4 milioni) ha ricevuto almeno una dose e il 69,8% (41,3 milioni) ha completato il ciclo. Continua, però, a scendere il numero di somministrazioni settimanali: sono state 1,48 milioni, ma di queste solo 486mila erano prime dosi, "un crollo rispetto alla risalita di fine agosto (831mila)".

Rispetto alla copertura vaccinale, 3,7 milioni di over 50 (13,5%) non hanno ancora completato il ciclo vaccinale, con rilevanti differenze regionali (dal 16,3% della Calabria al 6,3% della Puglia): di questi, 2,88 milioni non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose. A fronte di un appiattimento dei trend di vaccinazione in questa fascia di età, le fasce 20-29 e 30-39 anni continuano a salire, seppure a un ritmo meno sostenuto. Mentre la fascia 12-19 mostra segni di frenata: quasi 1,5 milioni di ragazzi non ha ricevuto una dose di vaccino. "Stante l'attuale e ingiustificata indisponibilità pubblica di dati sulle prenotazioni non è possibile sapere in che misura questi numeri saliranno nelle prossime settimane per effetto dell'estensione dell'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro", evidenzia il presidente Nino Cartabellotta.

Il monitoraggio rileva anche che, nella settimana dal 15 al 21 settembre 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione del 15% di nuovi casi (28.676 a fronte di 33.712) e una sostanziale stabilità dei decessi (394 contro 389). In calo anche i casi attualmente positivi (109.513 a fronte di 122.340), le persone in isolamento domiciliare (105.060 rispetto a 117.621), i ricoveri con sintomi (3.937 a fronte di 4.165) e quelli nei reparti di terapia intensiva (516 contro 554).

Dal rapporto emerge come solo 4 Regioni registrino un incremento percentuale dei nuovi casi, e come solo in 3 Regioni crescano i casi attualmente positivi. Scendono a 35 le province con incidenza pari o superiore a 50 casi per 100mila abitanti, ma in nessuna si superano i 150 casi per 100mila abitanti. Sostanzialmente stabili i decessi: 394 negli ultimi 7 giorni (di cui 33 riferiti a periodi precedenti), con una media di 56 al giorno, pari a quella della settimana precedente.

"Sul fronte ospedaliero - afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe - si conferma il calo dei posti letto occupati da pazienti Covid-19: rispetto alla settimana precedente scendono del 5,5% in area medica e del 6,9% in terapia intensiva". A livello nazionale il tasso di occupazione rimane basso (7% in area medica e 6% in area critica), seppur con notevoli differenze regionali: per l'area medica si collocano sopra la soglia del 15% solo Calabria (18%) e Sicilia (17%); per l'area critica nessuna Regione supera la soglia del 10%.