Vaccini, Gelmini: "Ancora troppi over 60 senza protezione, vanno convinti"

Napoli, aperto a Porta Capuana il centro vaccinale mobile della Regione

La Regione Campania ha installato all'ingresso di Porta Capuana, a Napoli, un centro vaccinale mobile. Venerdì il truck dell'Asl Napoli 1 ha somministrato oltre 600 dosi di Pfizer. E' uno dei nuovi punti vaccinali aperti dall'Asl nei diversi quartieri di Napoli. Nel capoluogo campano restano aperti i grandi hub, ma aumentano i punti più capillari, che attirano maggiormente i cittadini che ancora non hanno aderito alla vaccinazione.

"Sono ancora troppi gli over 60 senza protezione. E' fondamentale convincere i riottosi a vaccinarsi adesso, in modo da avere un autunno tranquillo: non possiamo permetterci di rivivere l'incubo dello scorso anno". Lo afferma il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini. "Dobbiamo mantenere alta la guardia contro il coronavirus, ma per il momento non vedo all'orizzonte provvedimenti restrittivi", aggiunge.