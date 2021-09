Vaccini, Figliuolo: in questa settimana +32,5% di prime dosi

Ansa

Dal 20 al 23 settembre le somministrazioni delle prime dosi sono aumentate del 32,5%. Lo rende noto il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo confermando il trend positivo degli ultimi giorni. In base ai dati della struttura, da lunedì a giovedì sono state somministrate in media 80.500 prime dosi al giorno, mentre, negli stessi giorni della settimana precedente ne sono state inoculate in media 60.700.